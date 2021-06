L'Acr Messina non va oltre l'1-1 a Licata. Il vantaggio dal secondo posto ora è di 2 punti

La capolista Acr Messina non va oltre l’1-1 a Licata e vede ridursi il vantaggio da quattro a due punti dal secondo posto, a due giornate dalla fine del campionato. Primo tempo in prevalenza di marca giallobù, con i locali che mettono subito la strada in discesa con il gol di Izco dopo appena due minuti. Arcidiacono va vicino al pari ma colpisce il palo, stessa sorte per Frisenna al 21'. Poi anche De Luca sfiora il raddoppio, così come Civilleri. Nella ripresa è Lomasto a consegnare il pari alla prima della classe, abile a ribattere in rete dopo la respinta di Paterniti sul suo colpo di testa. I peloritani accelerano e cercano il gol vittoria. Ad un passo Foggia. Poi segnano due volte ma in entrambe le occasioni Duzel annulla. Prima su Manfrellotti e poi Cunzi (soprattutto il secondo è apparso assolutamente regolare). Ospiti che protestano anche per un tocco di mano di Orlando non ravvisato. Il forcing finale non porta al sorpasso, la difesa agrigentina resiste.

LICATA-ACR MESSINA 1-1

Marcatori: 2' pt Izco, 14' st Lomasto

Licata: Paterniti 6, Daniello 5,5 (42' st Rossitto sv), Maltese 6,5, Orlando 6, Mannina 6, Greco 6,5, Frisenna 6,5, Izco 6,5, Civilleri 6, Souare 6 (22'st Cappello 5,5), De Luca 5,5. All. Campanella 6,5

Acr Messina: Caruso 6,5, Mazzone 5,5 (1'st Cascione 6,5), Lomasto 7, Sabatino 6, Giofrè 6, Cretella 6 (1'st Crisci 5), Aliperta 6, Cristiani 5,5 (10'st Vacca 6), Bollino 6, Foggia 5,5 (32'st Manfrellotti 6), Arcidiacono 6 (10'st Cunzi 6,5). All. Novelli 6.

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto 5

Note: ammoniti Mannina, Cristiani, Greco, Arcidiacono, Paterniti, Cappello, Aliperta. Corner: 1-10 Recupero: 0' e 6'

