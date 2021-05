"Dy Flowing Academy": otto giovani dall'Università all'assunzione diretta

Ha preso avvio nelle scorse settimane “Dy Flowing Academy”, percorso formativo che l’omonima start up ha proposto all'Università di Messina, per il tramite del Cop, col fine di costruire il percorso professionale di alcuni laureandi e laureati. A seguito delle selezioni operate precedentemente, otto ragazzi sono stati scelti per iniziare questa avventura che li porterà tra quattro a siglare un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa azienda, che mira ad ampliare il proprio settore di azione a Messina, permettendo, così, anche la permanenza nel territorio alle nuove leve che stanno per inserire nel loro organico.

Cosa faranno i ragazzi? La “DyAcademy” è un percorso formativo che ha come obiettivo quello introdurre neolaureati e laureandi al mondo della consulenza Ict sulla piattaforma Erp di Microsoft. Il percorso formativo avrà una durata di 4 mesi con un impegno di 4 giorni a settimana e sarà suddiviso in 3 parti: introduzione al mondo della consulenza, a pprofondimento temi tecnici e funzionali (sviluppo, processi aziendali), con una parte pratica di affiancamento ai team di DyFlowing per lavorare sui progetti, preparazione per esame di certificazione Microsoft con i nostri esperti.

Al termine del percorso, gli studenti avranno la possibilità di conseguire una certificazione Microsoft. I consulenti, una volta conseguita la certificazione Microsoft, verranno assunti a tempo indeterminato e lavoreranno nella sede di Messina (apertura prevista a settembre). DyFlowing è una start-up innovativa che vuole avere un ruolo importante nella digitalizzazione delle imprese. Con questa ottica abbiamo deciso di avviare questa attività di formazione e inserimento aziendale, investendo in un territorio che ha bisogno di iniziative imprenditoriali relative ai settori che generano (e genereranno) occupazione, come quello Ict.

