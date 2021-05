Torna oggi "Antenna gol": ospiti in studio Coppola e Moschella

Torna oggi “Antenna gol”, trasmissione in onda su Radio Antenna dello Stretto, alle 14.30, dedicata ai campionati di Serie D ed Eccellenza siciliana. In studio Emanuele Rigano con Davide Billa. Ospite l'ex centrocampista del Messina Carmine Coppola con cui si parlerà di Serie D e calcio giovanile. A seguire mister Mimmo Moschella per lo spazio dedicato all'Eccellenza. E poi tante notizie, approfondimenti e curiosità.

