Torna domani "Antenna gol": ospiti l'attaccante Cannavò e il difensore Mondello

Torna domani 21 maggio “Antenna gol”, trasmissione in onda dalle 14.30 su Radio Antenna dello Stretto. In studio Emanuele Rigano con Davide Billa. Ospiti l'attaccante messinese Antonio Cannavò del Licata, con il quale si parlerà del campionato di Serie D e il difensore dell'Igea Alberto Mondello per parlare del campionato di Eccellenza. Poi tante notizie, approfondimenti e curiosità

Per seguire la trasmissione: frequenze radio 102.8 e 103.1

In streaming su https://antennadellostretto.gazzettadelsud.it/

Su facebook: https://www.facebook.com/emanueleriganogazzettadelsudsport

Per inviare messaggi 339 778 7500

© Riproduzione riservata