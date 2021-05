L'Fc Messina non sa approfittare, fermato in casa dall'Acireale

Fallisce l'opportunità di portarsi a -2 dalla vetta l'Fc Messina, che non va oltre l'1-1 in casa contro l'Acireale. La squadra di Costantino chiude il primo tempo in vantaggio grazie al diagonale vincente di Carbonaro due minuti dopo la mezz'ora, anche se nella prima frazione di gioco giocano nettamente meglio gli ospiti che colpiscono anche due traverse e si rendono spesso pericolosi con un Russo davvero scatenato. Nella ripresa i locali provano ad accelerare ma è l'Acireale a passare con De Felice abile a bruciare sul tempo Da Silva e insaccare su cross di Russo dalla destra. I giallorossi restano in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Agnelli, ma proprio nel momento di maggiore difficoltà provano il forcing e vanno vicinissimi al colpaccio al 7' di recupero: punizione di Lodi, colpo di testa di Fissore che si stampa sulla traversa, poi Bevis calcia a botta sicura ma viene fermato sulla linea dalla retroguardia ospite, infine Da Silva spara alto. Dopo il triplice fischio, tensione tra le due squadre dopo qualche parolina di troppo volata tra le panchine. Punticino e distanza di quattro punti invariata a cinque giornate dalla fine del torneo. La Gelbison vincendo oggi ha raggiunto i giallorossi a quota 57.

FC MESSINA-ACIREALE 1-1

Marcatori: 31' Carbonaro, 9' st De Felice (A)

Fc Messina: Marone, Ricossa, Da Silva, Marchetti D. (19' Fissore), Cangemi, Palma (18' st Coria), Agnelli, Lodi, Arena, Carbonaro (22' st Caballero), Piccioni (22' st Bevis). A disp.: Monti, Marchetti A., Casella, Bianco, Aita. All.: Costantino

Acireale: Ruggiero, De Pace, Viscomi, Strumbo, Tumminelli (47' st Celentano), Cozza, De Souza (38' st Buffa), La Vardera D., Savanarola, Russo (51' st Ba), De Felice. A disp.: Mazzini, Iania, Barbagallo, La Vardera C., Mauceri, Ndiaye. All.: De Sanzo

Arbitro: Leone di Barletta

Note: ammoniti: Palma, Lodi, Agnelli, De Souza, La Vardera. Espulso al 39' st Agnelli

