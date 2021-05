Oggi alle 14.30 "Antenna gol": i tanti pareggi in Serie D, colpo Igea in Eccellenza

Torna oggi 10 maggio “Antenna gol”, trasmissione in onda dalle 14.30 su Radio Antenna dello Stretto. In studio Emanuele Rigano con Davide Billa per analizzare gare e fatti riguardanti i campionati di Serie D ed Eccellenza. Parleremo dei pareggi di Acr Messina, Fc e Città di Sant'Agata con i giornalisti Davide Mangiapane e Giuseppe Romeo: ascoltando anche le voci dei protagonisti. Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Poi scenderemo di categoria per commentare la vittoria dell'Igea in casa del Carlentini e del successo della capolista Giarre nel big-match contro l'Enna, sul quale ha messo la firma anche l'ex Sant'Agata, Benny Iraci. Prossimo avversario della Jonica in campionato.

