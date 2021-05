Torna domani "Antenna gol": puntata scoppiettante con Ignoffo, Giuffrida, Bombara e L'Episcopo

Torna domani 7 maggio “Antenna gol”, trasmissione in onda dalle 14.30 su Radio Antenna dello Stretto. In studio Emanuele Rigano con Davide Billa per una puntata che si preannuncia scoppiettante. Tra gli ospitidella l'allenatore del Siracusa ed ex difensore dell'Acr Messina, Giovanni Ignoffo, con il quale si parlerà della capolista della Serie D Girone I e dell'Eccellenza siciliana con la formazione aretusea al momento al secondo posto in classifica. Spazio all'Fc Messina con il pre-gara della trasferta di Rotonda e l'avvio della riabilitazione del capitano Giovanni Giuffrida. Fascia dedicata al settore giovanile con l'intervento di Domenico Bombara, che in passato ha vestito anche le maglie di Fc Messina in Serie B e Città di Messina. Infine scopriremo il progetto della Nazionale siciliana di calcio con uno dei promotori, Alberto L'Episcopo.

Per seguire la trasmissione: frequenze radio 102.8 e 103.1

In streaming su https://antennadellostretto.gazzettadelsud.it/

Su facebook: https://www.facebook.com/emanueleriganogazzettadelsudsport

Per inviare messaggi 339 778 7500

