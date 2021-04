Torna oggi "Antenna gol". Super puntata: D'Eboli, Marchetti, Ortiz e calcio femminile

Torna oggi “Antenna gol”, trasmissione in onda su Radio Antenna dello Stretto, alle 14.30, dedicata ai campionati di Serie D ed Eccellenza siciliana. In studio Emanuele Rigano.

Puntata ricchissima quella del 30 aprile. Apertura con l'Eccellenza, ospite l'attaccante argentino Juan Ortiz, reduce dalla doppietta realizzata con la maglia della Jonica, contro il Carlentini, nel turno infrasettimanale. Secondo successo consecutivo per la squadra di mister Filoramo, che si è piazzata così al quarto posto in classifica e domenica fa fare visita all'Enna. Dopo la presentazione del programma di domenica prossima e una parentesi dedicata all'Igea, assieme al giornalista Davide Billa si passerà alla Serie D.

In collegamento ci sarà il direttore dell'area tecnica dell'Acr Messina, Cocchino D'Eboli. Parleremo del momento della squadra e non solo. Spazio anche all'Fc Messina con le dichiarazioni del centrocampista Alessandro Marchetti e un breve passaggio con le ultime novità sulla questione della concessione dello stadio “Franco Scoglio”.

Infine ultimo segmento dedicato al calcio femminile, campionato di Eccellenza che vede impegnato ai nastri di partenza tre compagni del territorio messinese: Sant'Agata, Jsl Brolo e Ssd Unime. Approfondimento in compagnia dell'esperto giornalista Omar Menolascina

Per seguire la trasmissione: frequenze radio 102.8 e 103.1

In streaming su https://antennadellostretto.gazzettadelsud.it/

Su facebook: www.facebook.com/emanueleriganogazzettadelsudsport

© Riproduzione riservata