Si propone su Facebook, la Jonica lo tessera. Giorgetti in gol all'esordio!

Un messaggio su Facebook, l'interessamento dei dirigenti della Jonica, le sedute d'allenamento di prova...poi gettato nella mischia ad Aci Catena e il gol decisivo. La favola è quella di Sasha Giorgetti, partito dall'Argentina in piena pandemia (assieme al collega Mauricio Aquino) per cercare fortuna sui rettangoli di gioco italiani e giunto a Santa Teresa di Riva dopo aver ricevuto diverse risposte negative. Quel video inviato al profilo ufficiale del club presieduto da Saglimbeni, la determinazione e la voglia di emergere hanno convinto mister Filoramo a dargli fiducia. Ripagata sul campo.

La stessa che ha permesso al 16enne Andrea Bartolotta di esordire in Eccellenza ad appena 16 anni, sfruttando l'occasione che si è presentata con l'esclusione di Alejo Romano per ragioni disciplinari. A tutti sarebbero tremate le gambe, avendo giocato fino a domenica scorsa solo nei campionati giovanili, ma Bartolotta, cresciuto a Santa Teresa dove i genitori gestiscono un B&B, ha guidato dalla porta i compagni con il piglio di un atleta navigato, riuscendo a tenere la porta inviolata. Giocherà dal primo minuto anche oggi? I santateresini, infatti, torneranno in campo questo pomeriggio per sfidare in casa il Carlentini.

© Riproduzione riservata