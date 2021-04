Torna oggi "Antenna Gol": ospiti Giampà (Sant'Agata) e Assenzio (Igea)

Torna oggi “Antenna gol”, trasmissione in onda su Radio Antenna dello Stretto, alle 14.30, dedicata ai campionati di Serie D ed Eccellenza siciliana. In studio Emanuele Rigano.

Assieme al giornalista Davide Billa analizzeremo la vittoria dell'Fc Messina nel recupero sul campo del Roccella. Ampio spazio alle riflessioni sul campionato di Serie D, che in attesa dell'allineamento della classifica, tornerà in campo il prossimo 9 maggio. In collegamento il tecnico del Città di Sant'Agata, Mimmo Giampà, che da calciatore ha lasciato il segno in riva allo Stretto. Con lui parleremo dell'esperienza biancazzurra ma anche della lotta al vertice che vede l'Acr Messina svettare a +4 sulla prima inseguitrice.

In coda ampio spazio all'Eccellenza con ospite di giornata il centrocampista Roberto Assenzio, a segno nel poker rifilato ieri dall'Igea sul San Pio X. Si parlerà anche di Jonica, vittoriosa sul campo della Acicatena.

Per seguire la trasmissione: frequenze radio 102.8 e 103.1

In streaming su https://antennadellostretto.gazzettadelsud.it/

Su facebook: www.facebook.com/emanueleriganogazzettadelsudsport

