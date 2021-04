Fc Messina cala il tris a Roccella e si piazza al secondo posto

Roccella-Fc Messina 0-3. La prima rete la insacca Lodi, su rigore, al 9'. Al 20' è il turno di Arena. Nel secondo tempo il clima in campo si surriscalda e nel Roccella, al 65', De Carlo viene espulso per doppia ammonizione. Due minuti dopo per il Fc Messina segna Bevis e chiude la partita. All'80' rosso per Faraone con il Roccella che finisce la partita in 9.

CLASSIFICA: Messina Acr 59 punti; FC Messina 55; Gelbison 53; Acireale, San Luca 44; Dattilo 39; Biancavilla, Rotonda 38; Santa Maria Cilento 33; Licata 32; Troina, Paternò 31; Castrovillari, Cittanovese 30; S.Agata 28; Rende 27; Marina di Ragusa 23; Roccella 15. Biancavilla 1 punto di penalizzazione Licata tre gare in meno Acireale due gare in meno Cittanovese, Rotonda, San Luca, Santa Maria Cilento, Troina una gara in meno

