Torna oggi "Antenna gol": ospiti mister Nino Naccari e il centrocampista Natale Gatto

Torna oggi l'appuntamento con “Antenna gol”, trasmissione sportiva in onda ogni lunedì e venerdì su radio Antenna dello Stretto. Con Emanuele Rigano in studio si parlerà tanto di Serie D, a cominciare dal colpo esterno della capolista Acr Messina che regala il primo tempo al Paternò ma poi da squadra che sa quello che vuole, rialza la testa nella ripresa e si prende l'intera posta in palio.

Spazio anche all'Fc Messina che ieri ha vinto al “Franco Scoglio” una gara divertente e ricca di emozioni contro un ottimo Biancavilla. Parecchi episodi da commentare con le dichiarazioni dei protagonisti. Breve parentesi anche sul Città di Sant'Agata che ha acciuffato un pari in extremis sul campo del Roccella, perdendo una buona chance in chiave salvezza. Affronteremo i temi della quarta serie assieme al giornalista Davide Billa e all'allenatore dell'Atletico Messina ed ex bomber Nino Naccari, con il quale si aprirà una parentesi anche sul campionato di Promozione definitivamente cancellato.

Altro ospite sarà il centrocampista messinese Natale Gatto, che ieri con il suo Aci Sant'Antonio ha pareggiato sul campo della Jonica di Santa Teresa di Riva. Con lui si parlerà della partita del Bucalo finita 2-2 ma anche del campionato di Eccellenza e dell'Igea, squadra nella quale il classe 1994 ha militato e questa settimana ha osservato un turno di riposo.

Per seguire la trasmissione: frequenze radio 102.8 e 103.1

In streaming su https://antennadellostretto.gazzettadelsud.it/

Su facebook: www.facebook.com/emanueleriganogazzettadelsudsport

© Riproduzione riservata