Tris Fc Messina sul Biancavilla: decidono Lodi (doppietta) e Arena

Partita accesa, movimentata e spettacolare al “Franco Scoglio” tra Fc Messina e Biancavilla, alla fine vincono i giallorossi con un tris ma gli ospiti giocano una buona gara dimostrando di meritare la buona classifica che hanno. Per la squadra di Costantino apre le marcature il solito Lodi dal dischetto, poi raddoppia lo scatenato Arena su assist al bacio sempre dell'ex capitano del Catania. Gli etnei non mollano e prima accorciano le distanze con Porcaro, poi sfiorano il pari con Khoris che dal dischetto apre troppo la conclusione e manda fuori (entrambi i rigori probabilmente non c'erano). Nella ripresa Ancione e compagni ci provano, creando tanto e giocando sempre a viso aperto) ma sono i peloritani a sperperare tantissime palle gol, colpendo anche un incrocio clamoroso con Carbonaro e una traversa a porta spalancata con il subentrato Palma. Alla fine il terzo gol arriva nel recupero, ancora una volta con Lodi che porta il proprio bottino stagionale personale a dieci marcature, segnando la prima rete su azione.

FC MESSINA-BIANCAVILLA 3-1

Marcatori: 10' (rig.) Lodi, 15' Porcaro (B), 20' Arena, 50' st Lodi

Fc Messina: Marone, Marchetti D., Carbonaro (44' st Da Silva), Coria (16' st Palma), Agnelli, Lodi, Fissore, Ricossa, Arena (23' st Casella), Piccioni (39' st Bevis), Cangemi (23' st Bianco). All. Costantino

Biancavilla: Genovese, Mazzeo, Aprile (32' st Rabbeni), Ferrante, Leonardi, Maimone, Lucarelli, Porcaro, Mollica (38' st Santapaola), Ancione, Khoris. All. Catania (Pidatella squalificato)

Arbitro: Agostoni di Milano

Note: ammoniti Piccioni , Ferrante, Lucarelli, Leonardi, Bianco. Recupero 1' e 5'

