Incontenibile Acr Messina: ancora un colpo di mercato, ecco l'attaccante Oggiano

L'Acr Messina si regala un ultimo colpo di mercato. Con Simone Addessi ormai definitivamente out per il grave infortunio al tendine d'achille e in attesa del rientro del capitano Pietro Arcidiacono, si assicura le prestazioni del talentuoso attaccante esterno Fabio Oggiano. Nato a Sassari l’8 Luglio 1987, si tratta di un'altra pedina d'esperienza dopo l'ingaggio di Evan Cunzi.

Oggiano, in carriera, ha vestito le maglie di Alghero, Porto Torres, Forlí, Terracina, Olbia, Viterbese, Reggina, Lumezzane, Cavese, Taranto e Albalonga. Il calciatore dovrebbe svolgere oggi il primo allenamento con la squadra per essere già a disposizione del tecnico Raffaele Novelli per la trasferta di Paternò.

Il 34enne di origini sarde vanta una lunga militanza tra C e D, con la migliore stagione al Terracina (Serie D, 2013-2014) con quindici reti realizzate. La sua strada e quella del Messina si sono incrociate già nel settembre 2016, quando Oggiano realizzo allo stadio “Granillo” il gol del raddoppio che regalò il “Derby dello Stretto” agli amaranto contro l'Acr Messina guidato da Sasà Marra. Come nel caso di Cunzi, anche la punta ex Cynthia è già stata vicina a giocare in Sicilia, nell'Acr del primo anno della gestione Sciotto. Per questa nuova avventura ha scelto la maglia numero 77.

