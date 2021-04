L'Acr Messina affonda il Dattilo con Aliperta-Cunzi. E' la fuga promozione?

Acr Messina-Dattilo 2-1

Marcatori: 8' st Aliperta, 22' st Cunzi, 47' st Di Giuseppe (D)

Acr Messina: Caruso; Cascione, Lomasto, Sabatino, Izzo; Cretella (43' st Crisci), Aliperta, Lavrendi; Bollino, Foggia (41' st Manfrellotti), Cunzi (32' st Vacca). All. Ciardiello (Novelli squalificato)

Dattilo: Giappone; Beinvegna, Nigro, Fragapane; Di Giorgio, Lupo (40' st Pace), Sekkoum, Calafiore (18' st Doda), Galfano (18' st Terranova); Manfrè (25' st Bonfiglio), Di Giuseppe. All. Chianetta

Arbitro: Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Assistenti: Mattia Roperto di Lamezia Terme e Michele Decorato di Cosenza

Note: Ammoniti: Aliperta (M), Sekkoum (D), Di Giorgio (D), Beinvegna (D), Lavrendi (M), Bollino (M), Bonfiglio (D). Espulso al 31' st Lavrendi (M, doppia ammonizione)

MESSINA - L’Acr Messina fa 13, come i risultati utili consecutivi dopo la vittoria contro il Dattilo, battuto 2-1 nel turno infrasettimanale. Successo che matura nella ripresa dopo un primo tempo in cui gli ospiti si confermano avversario ostico, ma i giallorossi sfiorano il vantaggio con Foggia, Cretella, con una bella punizione di Bollino che esce di un soffio e un sinistro da fuori di Aliperta.

In avvio di secondo tempo, Caruso si disimpegna bene sulla velenosa punizione di Sekkoum, mentre all’8’ Giappone resta beffato dal piazzato, da posizione defilata, di Aliperta che vale l’1-0. Il Dattilo non riesce a reagire, rischia su Foggia e crolla, al 22’, quando Cunzi firma il raddoppio, e il suo secondo centro consecutivo, su angolo di Aliperta. La partita sembra chiusa ma al 47’ il Dattilo accorcia con Di Giuseppe. L’Acr Messina si chiude e gestisce il finale, pur in dieci per il doppio giallo a Lavrendi, che salterà la sfida di Paternò, così come Aliperta che, diffidato, è stato ammonito. Il 2-1 vale un ulteriore allungo in classifica: Acr primo con 56 punti, +6 sulla Gelbison, vittorioso ad Acireale, e +7 sull’Fc Messina, ora terzo dopo il pari di Cittanova.

© Riproduzione riservata