Il Sant'Agata perde lo scontro diretto salvezza col Paternò. Decide l'ex Bontempo

Scivolone casalingo per il Città di S.Agata battuto dal Paternò nello scontro diretto salvezza. Al “Fresina” al termine di una gara tatticamente bloccata ed avara di emozioni, a decidere è l’incornata di Fabrizio Bontempo, che corona con una rete pesantissima il match contro la propria ex squadra. Il secondo ko in quattro giorni matura per la squadra di Giampà nel modo più subdolo, in un confronto nel quale oggettivamente Ferrara non aveva mai subito un solo tiro in porta prima del gol, con i biancoazzurri che pagano oltre il dovuto forse un’eccessiva tensione per il peso dei punti in palio.

CITTA’ DI S.AGATA-PATERNO’ 0-1

Marcatore: Al 27’ st Bontempo

CITTA’ DI S.AGATA: Ferrara 5, Mancuso 6 (28’st Alagna sv), Brugaletta 6, La Gamba 4,5, Favo 6,5, Fragapane 6 (16’st Franchina 6), Dama 5,5 (45’st Gnicewicz sv), Marcellino 6 (32’st Bongiovanni sv), Cicirello 5,5, Caruso 6 (35’st Perkovic sv), Tripicchio 6. All: Giampà 6.

PATERNO’: Cavalli 6, Coniglione 6 (40’st Di Stefano sv), Guarnera 6,5, Mazzotti 6,5, Bontempo 8, Santapaola 6,5 (45’st Puglisi M. sv), Camacho 6 (25’st Cenci sv), Maiorano 6, Puglisi S. 5,5, De Marco 6, Guillari sv (28 Mascari 6 – 45’st La Piana sv). All: Catalano 6.

ARBITRO: Cardella di Torre del Greco 6 (Longobardi – D’Ottavio)

© Riproduzione riservata