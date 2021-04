Serie A2: New Taranto si ritira, corsa salvezza tra Siac Messina e Cataforio Rc

Dopo il girone A, anche il girone D, di serie A2 di calcio a 5, subisce uno scossone a dir poco clamoroso. L'annuncio del ritiro dal torneo, a due giornate dalla fine, della New Taranto (nel raggruppamento settentrionale ad abbandonare è stato il Bubi Merano) rimescola le carte in tavola, tranne che per la lotta al primo posto, dove per il Napoli, sostanzialmente, non è cambiato nulla. Il nuovo regolamento prevede, infatti, che vengano azzerate tutte le partite effettuate da Taranto sino al giorno dell'estromissione, in questo caso volontaria. Ragion per cui chi ha ottenuto punti contro i pugliesi se li vedrà annullati.

Per la Siac Messina, che ci ha perso andata e ritorno, cambia poco ma, nel complesso, ci sono stravolgimenti. A cominciare proprio dalla Siac che, in virtù della composizione della nuova classifica, si ritrova ancora in ballo. A due turni dalla fine (per i biancazzurri gli impegni saranno con Polistena fuori, sabato, e Melilli in casa) sono 4 i punti di distacco dal Cataforio che, in soldoni, varrebbero la disputa del playout per la salvezza. Se i peloritani riusciranno a non far lievitare ad otto le distanze dai reggini si spalancherebbero le porte di una sfida per la permanenza.

La graduatoria cambia nella sua forma anche nelle zone alte con Cosenza che scavalca Polistena al secondo posto. Una decisone, scrive la società pugliese, «dolorosa, causata anche da scelte discutibili come la collocazione ad un girone diverso da quello delle altre pugliesi (unico caso), ma soprattutto dovuto ai mancati ristori per le lunghe trasferte e i costi accessori derivanti dai continui controlli sanitari hanno reso di fatto insostenibile la situazione a livello finanziario».

La nuova classifica del girone D di serie A2: Napoli 57, Cosenza 40, Polistena 39, Regalbuto 28, Piazza Armerina 24, Melilli 23, Bernalda e Bovalino 21, Orsa Viggiano 18, Cataforio 11, Siac 7.

