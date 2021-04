Sant'Agata, grande mattone salvezza col Castrovillari. Giampà: "Una di dieci finali"

“Questa era una delle undici finali che dovevamo giocare verso la salvezza, ora ne mancano dieci”. Anche dopo un successo importante, come quello maturato al "Fresina" contro il Castrovillari, mister Mimmo Giampà non si scompone e tiene fissa la concentrazione sull’obiettivo finale. Ma è un mattone davvero pesante nella costruzione della salvezza quello messo dal Città di S.Agata nello scontro diretto di ieri, un successo meritato per la formazione biancazzurra, che gioca un’ora ad alta intensità ma è anche capace di soffrire quando serve.

“Tutti i miei giocatori hanno fatto una grossa partita – prosegue Giampà – e li devo ringraziare per averci messo una pezza quando ho sbagliato io sul gol che abbiamo preso, perché ho chiamato uno schema e sulla ripartenza loro hanno segnato. Dopo era normale soffrire un po’, loro hanno gente di categoria, ma non abbiamo subito grossi pericoli. Adesso ci godiamo i tre punti ma già da domani siamo in campo per lavorare sino a sabato, perché ancora non abbiamo fatto nulla”.

