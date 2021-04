Cinquina dell'Acr Messina sul Roccella. Capolista ora a +5 sul secondo posto

La capolista Acr Messina travolge con cinque gol il fanalino di coda Roccella e allunga in classifica sulle inseguitrici, approfittando del pari dell'Fc a Marina di Ragusa e della sconfitta della Gelbison a Biancavilla. I biancoscudati di Novelli partono senza troppo mordente, ne approfittano i reggini che passano in vantaggio a sorpresa con Semake. L'allenatore dei siciliani mescola le carte, passando al 4-2-3-1 già risolutivo a Vallo della Lucania, trovando il pareggio con l'ormai solito Addessi alla mezz'ora. Si va a riposo in parità, poi la prima della classe accelera e fa valere il maggiore tasso tecnico. La rete del sorpasso la firma Cretella di testa al 7', che si rifà di un errore commesso poco prima. Il talentuoso Cretella incide anche nella terza marcatura tre minuti dopo, inserendosi sull'errore in disimpegno di Sarcone e superando Commisso, prima che Foggia si impossessi della sfera e la spedisca in fondo al sacco. Otto minuti dopo arriva il poker firmato dal dischetto dal migliore in campo Bollino, per un rigore fischiato per fallo di mano in area. Il capocannoniere del girone, Ciro Foggia, sigla invece la quinta rete al 33'st che raccoglie un lancio e batte in pallonetto, ormai un classico, Commisso in uscita per la 14esima marcatura stagionale.

ACR MESSINA-ROCCELLA 5-1

Marcatori: 8'pt Samake, 30'pt Addessi, 7'st Cretella, 10'st e 33'st Foggia, 18'st Bollino (r)

Acr Messina: Caruso; Cascione (1' st Mazzone), Lomasto (33' st Boskovic), Sabatino, Giofrè (38' pt Polichetti); Cretella, Aliperta (21' st Lavrendi), Cristiani; Bollino; Foggia, Addessi (36' st Acquadro). All. Novelli.

Roccella: Commisso; Sarcone (12' st Guerrisi), Liviera, Coluccio (42' st Vottari), Iacono, Malerba; Falzetta, Amato (25' st Capellini), Suraci (26' st Faraone); Pietanesi (15' st Monza); Samake. All. Galati.

Arbitro: Carsenzuola di Legnano

Note: Ammoniti: Lomasto, Coluccio, Bollino, Capellini. Corner: 12-3. Recupero 1' e 3'

© Riproduzione riservata