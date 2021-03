Il Sant'Agata porta a cinque la striscia utile positiva. Fermata anche la Gelbison

E’ un pari giusto quello che viene fuori dal diluvio del “Fresina” con il Città di Sant'Agata che allunga a cinque la striscia di risultati utili consecutivi e la Gelbison che tutto sommato può essere soddisfatta per il punto portato via. Gara fisica e senza grandissime emozioni ma comunque gradevole tra due formazioni che non si sono risparmiate, nella quale l’occasione più clamorosa per vincere ce l’hanno avuta i padroni di casa nella ripresa con Tripicchio.

CITTA’ DI S.AGATA-GELBISON 0-0

Città di Sant'Agata: Bruno 6, Franchina 6,5, Brugaletta 6,5, Gallo 6,5, Favo 7, Miruku 5,5 (25’st Biondo 5,5), Gnicewicz 6 (17’st Mancuso 6) Costa 7, Cicirello 6 (34’st Perkovic 6), Tripicchio 6 (40’st Marcellino sv), Caruso 6 (37’st Alagna sv) All: Giampà 6,5

Gelbison: D’Agostino 6,5, Mautone 6,5, Romano 6, D’Orsi 6, Onda 6, Uliano 6,5, Graziani 6 (32’st Pipolo 5,5), Gagliardi 6,5 (32’st Maiorano 5,5), De Foglio 6 (40’st Di Fiore sv), Mesina 6, Sparacello 6. All: Ferazzoli 6.

Arbitro: De Angeli di Milano 6 (Bernasso – Asciamprener)

Note: ammoniti: Costa, Gallo, Biondo e Favo (S.Agata); Corner: 5 – 4; Recupero: 1’ – 4’

