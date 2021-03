La capolista Acr Messina si esalta e sbanca Acireale. Addessi firma il terzo successo consecutivo

E adesso che l’Acr Messina ha superato – addirittura a domicilio - l’Acireale, l’interrogativo più diffuso è quello che chiede di indicare squadra potrà contendere ai giallorossi la promozione. Un successo di stretta misura ma che non fa una piega quello centrato dalla squadra di Novelli, basti pensare che gli ospiti hanno collezionato ben 12 calci d’angolo, da uno dei quali è scaturito il gol di Addessi, un capolavoro di opportunismo che è bastato per stendere al tappeto i volenterosi acesi, sulla cui panchina esordiva il nuovo tecnico, Fabio De Sanzo, calabrese di Castrovillari.

ACIREALE-ACR MESSINA 0-1

Marcatore: 6’ st Addessi

ACIREALE: Mazzini 7, Cannino 6,5 (33’ st C. La Vardera sv), Viscomi 6, Orlando 5,5, Tumminelli 6,5 (40’ st Celentano sv), Buffa 6,5 (42’ st De Felice sv), Cozza 6, D. La Vardera 6, Savanarola 6, Souare 6 (24’ st Russo 6), Pozzebon 5,5. All. De Sanzo

ACR MESSINA: Caruso 6,5, Cascione 6,5, Lo Masto 7, Sabatino 6,5, Giofrè 6,5, Cretella 6,5, Aliperta 7, Vacca 6,5, Addessi 7,5 (40’ st Bollino sv), Foggia 6,5 (45’ st Manfrellotti sv), Arcidiacono 6,5 (24’ st Cristiani 6,5). All. Novelli

Arbitro: Djurdjevic di Trieste 6,5

Note: ammoniti: Tumminelli, Cozza, Addessi, Buffa e Souare. Calci d’angolo 12 a 3 per il Messina. Recupero: pt 4’, st 5’.

