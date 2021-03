Cittanovese e Sant'Agata si dividono la posta in palio. Cicirello fallisce dal dischetto, una traversa per parte

Ottimo pari del Sant’Agata nella trasferta calabrese contro i pianigiani del Cittanova e ai siciliani rimane pure il rammarico per il calcio di rigore sciupato da Cicirello che avrebbe potuto modificare in meglio le sorti dell’incontro. Padroni di casa forti nell’organico ma impacciati nel costruire la manovra: la mancanza di concretezza sotto porta e la manovra poco fluida dei calabresi era destinata puntualmente ad infrangersi sul muro della difesa ospite, circostanze che hanno contribuito a determinare l’esito dell’incontro. Pareggio nel risultato e nei legni colpiti: buona la fase difensiva degli ospiti che non hanno trascurato, specie nella prima frazione di gioco, di pungere nel tentativo di aggiudicarsi i tre punti, mentre il forcing dei padroni di casa per buona parte della ripresa è rimasto sterile in fase di finalizzazione.

CITTANOVESE - CITTA’ DI SANT’AGATA 0-0

Cittanovese: Latella 7, Barilaro 6, Petrucci 6, Meola, 6 (40’st Fuschi sv), Corso 6,5 (21’pt Scuderi 5,5), Zinfollino 5,5 (14’st Miceli 6), Napolitano 5, Cosenza 6,5, Dorato 5,5 (8’ st Solinas 6), Crucitti 6, Silenzi 5. All. Nocera 5,5

San’Agata: Ferrara 6,5, Gallo 6, La Gamba 6,5, Brugaletta 6,5, Gnicewicz 6 (30’st Dama 6), Favo 6 (22’st Casta 5,5), Marcellino 6, Fragapane 6 (46’ st Franchina sv), Caruso 5,5 (17’ st Alagna 6) Cicirello 5,5 (30’ st Perkovic 5,5), Tripicchio 6. All. Giampà 6.

Arbitro: Bocchini di Roma 5,5

Note: ammoniti Corso, Napolitano e Crucitti ( C), Caruso e l’all. Giampà (S). Angoli 4-7. Recupero 3’pt, 5’st.

