L'Acr Messina si rinforza ancora: è fatta per l'esterno under Daniello e il centrocampista Acquadro

La vittoria in trasferta a Biancavilla ha ridato serenità ed entusiasmo in casa Acr Messina, che con una prova di carattere e spessore ha conquistato tre punti importanti coi gol di Addessi e Cretella. Nonostante mister Raffaele Novelli e la dirigenza siano convinti che l'attuale organico abbia ancora margini di crescita importanti, in vista della volata finale promozione la società ha deciso di piazzare altri tre colpi. Come anticipato da Gazzetta del Sud nell'articolo di ieri mattina, in arrivo ci sono un esterno under, un centrocampista e una punta esterna.

Per i primi due rinforzi, è già praticamente fatta. Arriva in biancoscudato Gabriele Daniello, classe 2000 che rappresenta una valida alternativa a Bruno Cascione, comunque tra i migliori fuori quota per rendimento di tutto il campionato in questo momento. Daniello è reduce dall'esperienza a Piacenza in Serie C, mentre l'anno scorso militava nel Licata. Ancora prima ha vestito le maglie di Paternò e Isola Capo Rizzuto. A centrocampo, invece, ad un passo l'ingaggio di Alberto Acquadro, classe 1996, originario di Gattinara (Vercelli), che nelle scorse ore si è svincolato dal Taranto. In passato è stato tra i protagonisti della scalata del Venezia dalla D alla B. Per il resto, avventure con Pineto, Fano, Triestina, Borgosesia, Biellese e giovanili del Palermo. Al momento, non sono previste operazioni in uscita, se non forse qualcosa tra gli under.

© Riproduzione riservata