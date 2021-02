L'Acr Messina sbatte sul muro Cittanovese: allo stadio "Scoglio" finisce 0-0 - LE IMMAGINI

L’Acr Messina non va oltre lo 0-0 casalingo contro una Cittanovese che, pur in emergenza di uomini e condizione, rende la vita difficile ai giallorossi. Il palo di Cristiani all’8’ e la punizione di Aliperta al 57’, deviata da un prodigioso Latella, sono le occasioni migliori create dai giallorossi, che perdono una buona occasione per allungare in vetta.

Lo stop dell’Acireale (ko 1-0 a Rende) favorisce l’Fc Messina, nuovamente secondo dopo l’impresa sul campo del San Luca (1-0, Caballero). Derby e conferma del terzo posto per la Gelbison, che supera di misura il Santa Maria Cilento, mentre cadono in casa Troina e Paternò, rispettivamente contro Rotonda e Roccella, tornato in campo dopo sei rinvii. Tris del Licata sul Marina di Ragusa, mentre Gallo, all’88’, regala il successo al Città di S.Agata sul Biancavilla. Solo un pari: 1-1 tra Dattilo e Castrovillari.

Acr Messina-Cittanovese 0-0

Acr Messina: Caruso, Cascione, Lomasto, Sabatino, Giofrè, Cristiani (37’ st Vacca), Aliperta (42’ st Manfrellotti), Cretella, Bollino (32’ st Lavrendi), Foggia, Arcidiacono (18’ st Addessi). All.: Novelli

Cittanovese: Latella, Zinfollino, Corso, Alfano, Barilaro, Cosenza, Lo Nigro, Crucitti, Losasso (24’ st Felici), Viola (15’ st Solinas), Dorato (24’ st Petrucci). All.: Nocera

Arbitro: Valentini di La Spezia

Note: Ammoniti: Zinfollino, Sabatino, Vacca e Lo Nigro. Corner 3-5. Recupero 2’e 5’

