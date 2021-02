L'Fc Messina passa a San Luca: la decide Caballero

Esordio con il botto per l'allenatore del FC Messina Massimo Costantino che ha espugnato il fortino del Corrado Alvaro, dove il San Luca di Ciccio Cozza non perdeva una gara dal lontano mese di agosto del 2018. La rete che ha deciso la partita e permesso alla squadra siciliana d’incamerare tre punti di vitale importanza è stata realizzata al 3’ minuto dalla ripresa dal centravanti Caballero. Sugli sviluppi di un errore della difesa del San Luca Caballero era il più lesto di tutti a impossessarsi della palla e a trafiggere dal limite il bravo Scuffia con un destro di controbalzo sul quale nulla poteva fare il bravo portiere del San Luca, nell’occasione coperto da compagni e avversari.

Sta tutto in questa azione il big match San Luca FC Messina, giocato davanti a pochi intimi in una giornata fredda ma soleggiata. In effetti, non è stata una bella partita. Le due squadre pur affrontandosi a viso aperto, hanno fatto fatica a trovare varchi nelle rispettive difese e le cose migliori di una partita povera di spunti degni di cronaca, sono stati il frutto di episodi isolati che soltanto in parte hanno rivitalizzato una gara sulla quale le attese della vigilia erano diverse. Alla fine ha vinto la squadra che più ha osato, che era messa meglio in campo, anche perché quando si può contare su calciatori cristallini come Ciccio Lodi, al di la della carta d’identità, è chiaro che tutto diventa più facile e ogni occasione anche la più insignificante rischia di trasformarsi in qualcosa d’importante.

San Luca-FC Messina 0-1

Marcatori 3’ st Caballero

San Luca – Scuffia 7, Fiumara 6, Murdaca 5.5, Spinaci 6, Pezzati 5.5 Greco 6 (14’ 2t Marchionna 5.5), Carbone 5.5 Leveque 5.5, Pelle 6.5, Salom 6 (38’ 1t Nagore 5.5), Vigolo 5.5 (30’ 2t. Giorgi F. s.v.). All. F. Cozza 5.5

FC Messina - Marone 6, Da Silva 6.5, Giuffrida 6.5 (36’ 2t Garetto s.v.), Palma 6.5, Casella 6.5, Casella 6. 5, Lodi 7, Fissore 6.5, Caballero 7 (15’ 2t. Piccioni 5.5), Ricossa 6, Arena 6 (19’ 2t. Bevis 6) Bianco 6. All. M. Costantino 7

Arbitro F. Lipizer di Verona 5

Note. Espulsi Pezzati 28’ 2t, Bianco 47’ 2t. Ammoniti, Spinaci, Pezzati, Scuffia, Nagore, Carbone, Fissore, Bianco, Piccioni. Angoli 4-3, recupero 1’ e 5’.

