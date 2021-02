Tris Acr Messina sul Sant'Agata: subito Arcidiacono, poi doppietta di Foggia

Tris schiaccia-crisi per l'Acr Messina che vince e convince nel derby del “Franco Scoglio” contro il Città di Sant'Agata. Gara subito in discesa per i biancoscudati, che passano dopo appena due minuti con uno scatenato Arcidiacono, tra i migliori dei suoi. I Biancazzurri provano a reagire con Caruso e Perkovic, ma il primo non trova la mira di testa e il secondo si vede deviare la conclusione in angolo dall'omonimo all'esordio tra i pali dei padroni di casa. Poi Bruno respinge su Arcidiacono prima del riposo. Nella ripresa capolista a spingere a caccia del raddoppio che arriva al 59' quando Foggia sfrutta il perfetto assist di Bollino. La stessa ariete dell'Ac firma la doppietta al 73' con un pallonetto che premia un assist assolutamente meraviglioso dell'under Cretella.

Acr Messina-Città di Sant’Agata 3-0

Marcatori: 2' pt Arcidiacono, 14' st e 28' st Foggia

Acr Messina: L. Caruso; Cascione, Lomasto, Sabatino (46' st Boskovic), Giofrè; Cristiani (33' st Vacca), Aliperta, Cretella; Bollino (27' st Addessi), Foggia (41' st Manfrellotti), Arcidiacono (44' st Lavrendi). All. Novelli.

Città di Sant’Agata: Bruno; Mancuso (10' st Dama), La Gamba, Brugaletta; Biondo (10' st Miruku), Favo, Costa (35' st Marcellino), Fragapane (10' st Franchina); Mistretta (18' st Tripicchio), Perkovic, S. Caruso. All. Giampà.

Arbitro: Valerio Pezzopane de L’Aquila

