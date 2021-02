Fc Messina, Dambros e Gille al Fasano. Tocci verso Monterosi, arriva Monti

La vittoria di ieri contro il Marina di Ragusa ha strappato nuovi sorrisi in casa Fc Messina, mentre proseguono le operazioni di mercato per dare equilibrio e competitività all'organico verso il rush finale. Ieri sono state ufficializzate le cessioni di Dambros e Gille (non convocati) al Città di Fasano, squadra che milita nel girone H, dove ritroveranno Camara. I pugliesi sono ultimi in classifica e sperano con questi nuovi innesti di tirarsi fuori dai bassifondi.

L'Fc ha salutato anche il secondo portiere Francesco Tocci (ieri in panchina allo stadio "Scoglio" c'era il 2003 Strini), pronto ad accasarsi al Monterosi nel Girone G. Al suo posto nelle prossime ore si unirà al gruppo un classe 1999: si tratta di Michele Monti, ex San Nicolò Notaresco. Per lui previsto un periodo di prova, prima della firma. In passato esperienza anche a Gubbio, Fabriano Cerreto e Aquila Montevarchi.

