Autodromo di S.Agata a Messina, dietrofront sulla riqualificazione da parte dell'amministrazione comunale

Nel corso della seduta di ieri 10 febbraio 2021 la V Commissione con delega allo Sport, presieduta dal consigliere La Tona, su richiesta dei consiglieri Interdonato e Giovani, alla presenza degli Assessori Gallo e Musolino, ha appreso del cambio di rotta dell’Amministrazione comunale relativamente al mini autodromo di Sant’Agata.



Non vi sarà dunque alcuno intervento di riqualificazione dell’impianto a carico delle casse comunali, e nessuna notizia è emersa circa il Campionato europeo di automodellismo 2021, assegnato alla città di Messina, la cui realizzazione, anzi, sembra sfumata per come affermato anche dal consigliere Argento.

Si è appreso dagli esponenti dell’Amministrazione Comunale, che l’intenzione oggi, a differenza di quanto contenuto nel proprio comunicato stampa dello scorso 8 luglio 2020, è di emanare un bando pubblico per la gestione del terreno demaniale a destinazione sportiva, destinandolo prioritariamente agli appassionati dell’automobilismo, o in alternativa ad altri usi sportivi.

La Commissione ha fatto presente di non condividere questa impostazione, soprattutto perché andrebbero cosi perduti gli investimenti passati nonché la possibilità di partecipare ad una importante kermesse europea che darebbe lustro alla nostra città sia sotto il profilo sportivo sia sotto il profilo turistico.

