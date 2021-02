Tris Fc Messina sul Marina di Ragusa. Caballero rientra e fa doppietta, la chiude Fissore. HIGHLIGHTS

Basta un tempo, il rientro di Caballero e tre gol all'Fc Messina per avere la meglio sul Marina di Ragusa nel recupero della settima giornata del campionato di Serie D. Proprio l'argentino, assente da quasi due mesi, è tornato titolare dopo il lungo infortunio mettendo a segno una doppietta nella sfida andata in scena questo pomeriggio allo stadio “Franco Scoglio”. Partita divertente, con gli ospiti che se la sono giocata a viso aperto e i giallorossi di casa abili a non incassare ripartendo con cinismo e voglia di conquistare tre punti d'oro che bissano quelli di domenica contro il Paternò e portano a quattro i risultati utili consecutivi.

Le reti sono arrivate tutte nella prima frazione di gioco: al 14' angolo di Agnelli, Caballero in area trova la giocata giusta per battere Pellegrino. Passano cinque minuti e Caballero firma la doppietta sfruttando un errore di Puglisi. Al primo minuto di recupero arriva il tris con Caballero che colpisce la traversa di testa su cross di Ricossa, c'è però pronto appostato Fissore che spedisce in fondo al sacco. Nella ripresa Caballero dalla distanza scheggia la trasversa, dall'altra parte la colpisce in pieno Manfrè. Il Marina cambia modulo e ci prova, ma il muro di Marone e compagni regge. Finisce 3-0

Nell'altro recupero di giornata netta vittoria del Rotonda sulla Gelbison. Questa la classifica aggiornata: Acr Messina 30; Fc Messina 28; Acireale 26; Gelbison 24; Licata 22; Santa Maria Cilento, San Luca 21; Dattilo 19; Biancavilla (-1), Rotonda, Paternò 18; Castrovillari, Cittanovese, Troina 16; Città di Sant'Agata 14; Rende 12; Marina di Ragusa 11; Roccella 10.

