Impreca l’Acr Messina, tre passi avanti Fc. Mastica amaro il Sant’Agata

Impreca l’Acr Messina, fa tre passi avanti l’Fc, mastica amaro il Sant’Agata. Domenica in agrodolce per le formazioni messinesi. La capolista biancoscudata in quel di Ragusa va in vantaggio di due gol, trascinata da un Arcidiacono in giornata (doppietta per il “folletto” catanese) e sembrerebbe la trasferta giusta per tornare alla vittoria dopo il pari col Licata. Invece il Marina si rifà sotto e in pieno recupero (91’) trova il gol che toglie due punti preziosi alla formazione di Novelli, complice anche un errore grave di Lai sulla rete del 2-3.

Sorride l’Fc che torna alla vittoria dopo un mese domando al “Franco Scoglio” il Paternò del milazzese Gaetano Catalano grazie a un eurogol di Paolo Carbonaro a metà ripresa. Mercoledì i giallorossi recuperano il confronto interno contro il Marina di Ragusa.

Male il Sant’Agata: gioca, sfiora il vantaggio ma nel finale viene trafitto dal Licata che firma il blitz al “Fresina” con un acuto di Indelicato.

© Riproduzione riservata