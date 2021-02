Fc Messina, pari a Castrovillari. E Mukiele sfiora il colpaccio

E' mancata la zampata vincente di Mukiele. A due minuti dalla fine, infatti, l'attaccante di colore colpisce di testa, a botta sicura, ma il portiere Ginmarco Palermo si supera per due volte in quello che era il nel secondo match in tre giorni per l'Fc. Il team siculo ha lottato lungamente con il classico coltello tra i denti. Chiaro l'obiettivo: agguantare un match iniziato veramente male: dopo 5 minuti Fissore stende Ielo a due passi dall'area piccola. L'arbitro è a dure passi ed assegna la massima punizione al Castrovillari. Sul dischetto va Bonanno. Bella la conclusione che spiazza il portiere Marone. Si tratta della seconda rete in due gare per la seconda punta nativa di Messina. Davvero un bel bottino. Nella ripresa emerge la qualità e l'esperienza dei ragazzi di Leo Criaco (ancora out Rigoli) e il pari arriva a sei minuti dalla fine: Arena calcia con precisione una punizione che il portiere Palermo riesce solo a toccare con la mano sinistra. Il Castrovillari accusa il colpo. Criaco se ne accorge e cambia canovaccio: dentro Marchetti e l'attaccante Mukiele per Palma e capitan Giuffrida. Ed è proprio la prima punta di colore ad andare vicino al gol della vittoria. Palermo, sempre lui, anche stavolta chiude la saracinesca con una parata strappa applausi.

Castrovillari-Fc Messina 1-1

Marcatori: 6' pt Bonanno (rig), 39' st Arena (FC)

Castrovillari (3-5-2): Palermo; De Caro, Cinquegrana sv (17' pt Porcaro), Greco (22' st Buccino), Trentinella (13' st Di Battista); Bonanno (35' st Principi sv), Ielo (44' st Anzillotta sv), Lautaro; Pietrangeli, Emmanouil , Mileto. All.: Franceschini.

Fc Messina (4-3-3): Marone; Giuffrida (36' st Mukiele sv), Marchetti D., Bianco, Garetto (11' st Arena); Fissore, Ricossa, Nevis; Carbonaro (41' st Agnelli sv), Palma (36' st Marchetti A. sv), Quitadamo (28' st Casella sv). All.Criaco

Arbitro: Esposito di Napoli 4

Note: Terreno in pessime condizioni. Angoli: 0-5. Ammoniti: De Caro, Pietrangeli, Ielo, Trentinella, Bonanno e Porcaro (C); Ricossa e Marchetti D. (FC). Rec.2' e 7'.

© Riproduzione riservata