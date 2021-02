Fc Messina, Camara al Fasano. Attaccante? Arena: "Maritato era fatta, poi..."

Papa Bamory Camara lascia l'Fc Messina per accasarsi al Città di Fasano (Girone H). Classe 2001 originario del Mali, è un esterno che i pugliesi potrebbero impiegare anche come jolly difensivo. La dirigenza giallorossa, dunque, ha messo ulteriore ordine tra gli under portando a termine un'uscita annunciata qualche giorno fa dal dg Marco Rizzieri, con il giovane dirottato in Puglia per trovare spazio.

Continua, intanto, la caccia alla prima punta, anche se il presidente Rocco Arena, in ritiro con la squadra in vista della seconda trasferta consecutiva in programma domani a Castrovillari, continua a minimizzare sulla ricerca: «Non è la punta che risolve il problema, abbiamo in rosa attaccanti fortissimi. Valutiamo dei profili, avevo chiuso personalmente con Maritato (Piacenza) ma all’indomani è cambiato il mister e la società l’ha dichiarato incedibile. Se devo prendere qualcuno deve essere un profilo importante, non un riempitivo», ha commentato. Maritato che, comunque, proprio in chiusura di mercato il Piacenza ha ceduto all'Albinoleffe.

Nonostante le assenze pesanti (Da Silva, Agnelli, Coria, Dambros e Caballero) i giallorossi proveranno a conquistare i tre punti al "Mimmo Rende". Lo staff sanitario sta cercando di recuperare in extremis Paolo Carbonaro, assente a Vallo della Lucania per il riacutizzarsi di un problema alla schiena. Se dovesse farcela sostituirebbe l'under Mukiele al centro dell'attacco, ma è più probabile che inizi la gara dalla panchina.

