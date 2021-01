Pioggia di gol dell'Acr Messina sul Troina: finisce 6-0

Il Troina affonda, l'Acr Messina dilaga. I peloritani rispondono alla grande dopo la debacle di sette giorni fa a Rende, rifilando sei gol allo stadio “Scoglio” ai malcapitati ennesi. Peloritani in vantaggio al 17' con il capitano Arcidiacono che insacca un pallone al bacio crossato da destra da Cascione. Poco prima di tornare negli spogliatoi raddoppio di Ciro Foggia dal dischetto, rigore generato dal tocco di mano di Puleo sul “solito”traversone di Cascione. Nel rientro dagli spogliatoi arriva il tris, con un mancino capolavoro a giro di Adessi dopo appena due minuti. Ne passano altri otto e arriva il poker firmato dagli undici metri da Aliperta: penalty fischiato per il fallo commesso da Mbaye su Foggia lanciato a rete. Il difensore ospite viene anche espulso. A quindici minuti dalla fine segna anche il neo entrato Bollino al termine di un'azione personale. Lo stesso Bollino pennella da destra per Manfrellotti, entrato da 40 secondi, che di testa insacca il 6-0.

ACR MESSINA-TROINA 6-0

Marcatori: 17' pt Arcidiacono, 42' pt Foggia (rig.), 2' st Addessi, 10' st Aliperta (rig.), 30' st Bollino, 39' st Manfrellotti

Acr Messina: Lai; Cascione, Boskovic, Sabatino (33' st Bellopede), Giofrè; Cretella (23' st Crisci), Aliperta, Vacca; Arcidiacono (14' st Bollino), Foggia (38' st Manfrellotti), Addessi (27' st Saindou). Allenatore: Novelli.

Troina: Aiolfi; Nania, Neri, Mbaye, Puleo; Ciccone, Guerci, Di Grazia, Aperi, Balistreri, Ficarrotta (12' st Popolo). Allenatore: Mascara.

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona

© Riproduzione riservata