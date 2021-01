Acr Messina, Polichetti dal Bari in prestito. Ora caccia al centrocampista

L'Acr Messina ha acquisito le prestazioni sportive del difensore Giuseppe Polichetti. Nato a Trani il 26 Marzo 2002, ha vestito le maglie di Foggia e Bari. "Il calciatore è già a disposizione del tecnico Raffaele Novelli", ha chiarito il club giallorosso con una nota. In passato nelle giovanili del Foggia e poi dei "galletti", ha fatto anche parte della prima squadra in Serie C e il Coppa Italia.

Arriva in giallorosso per offrire un'alternativa under, sia ai 2002 Crisci e Cretella che in campo a Giofrè, in questa prima parte di stagione titolare della fascia sinistra. Ma Polichetti viene apprezzato da Novelli e dallo staff dirigenziale per la sua duttilità, visto che può essere impiegato anche da mezzala ed esterno offensivo. Ora le attenzioni della dirigenza si concentreranno sull'individuazione di un centrocampista di qualità, un vice Aliperta che sia in grado anche di ricoprire caselle più offensive.

All'orizzonte c'è la doppia sfida interna contro Troina e Licata, con Lomasto che sarà assente per squalifica (due turni) e sarà con tutta probabilità sostituito da Boskovic, così come Cristiani (un turno) al posto del quale dovrebbe ritrovare la maglia da titolare Crisci. Out ancora Lavrendi per infortunio, si spera nel recupero di Addessi.

© Riproduzione riservata