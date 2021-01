L'Acr Messina "scivola" sul pantano di Rende: finisce 3-2

Tre mesi dopo, l’Acr Messina scivola in campionato. Lo ha fatto nel pantano di Rende, dove probabilmente Novelli non si attendeva un risultato così amaro. Invece i giallorossi sono caduti al cospetto dell’ex fanalino di coda, che ha vinto una partita in cui era necessario essere “brutti sporchi e cattivi”. L’Acr ha interpretato male, per un tempo, il match del “Lorenzon”. Dopo di esso si è ritrovata sotto di un uomo (a causa dell’espulsione di Cristiani) ma soprattutto di due reti. Sulla prima, la retroguardia peloritana ci ha messo del suo. Nel secondo tempo, una buona dose d’orgoglio è servita a mitigare quella che stava assumendo le sembianze di una figuraccia dopo il 3-0 di Ferchichi. La doppietta di Aliperta nello spazio di 120 secondi ha riaperto un match che il Rende credeva di aver blindato a doppia mandata. Sul terreno di gioco sempre più fangoso però alla squadra di Novelli è mancato l’affondo finale per riattraversare lo Stretto con un punto che, paradossalmente, avrebbe anche consentito di allungare sulle rivali. Perché il risultato dell’Acireale – sconfitto dal Paternò – è stato favorevole ai giallorossi, con Fc e San Luca fermi.

Rende 3

Acr Messina 2

MARCATORI: 14’ pt Gozzerini, 44’ st Garritano, 5’ st Ferchichi, 10’ st, 12’ st Aliperta.

RENDE: Quintiero 6.5, Novello M. 6.5, Cassaro 7, Piscopo 6.5, Lo Cascio 7, Cipolla 6.5 (35’ st Regnante sv), Palermo F. 7.5, Ferchichi 7, Brugnano 7, Garritano 7.5 (48’ st Novello G. sv), Gozzerini 8 (17’ st Palma 6). All.: Napoli 7.

ACR MESSINA: Lai 5, Cascione 5.5, Lomasto 5.5, Sabatino 5, Giofrè 6 (4’ st Mazzone 6), Cristiani 5, Aliperta 7, Vacca 6 (43’ st Bollino sv), Cretella 5 (1’ st Crisci 6), Foggia 5,5, Arcidiacono 5 (1’ st Manfrellotti 5.5). All.: Novelli 5.

ARBITRO: Gandino di Alessandria 6.

NOTE: giornata di pioggia, terreno in pessime condizioni. Espulsi al 42’ pt Cristiani per chiara occasione da rete, al 39’ st Lomasto per gioco violento. Ammoniti: Quintiero, Novello M., Palma. Angoli: 3-7. Recupero: 4’, 5’.

