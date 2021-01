Santa Teresa, ombre sul nuovo stadio comunale: gestione, utilizzo e tariffe sotto la lente

Chi sta utilizzando il nuovo stadio comunale di Santa Teresa di Riva e a che titolo, visto che non è stato ancora siglato l’avvio della gestione in concessione alla Effe Costruzioni, impresa che nel 2018 si è aggiudicata la gara per effettuare i lavori e occuparsi dell’impianto sportivo di Bucalo? Domande poste nei giorni scorsi, considerato che dall’indomani dell’inaugurazione del 19 ottobre il campo di calcio, perfino prima del collaudo, viene utilizzato dall’Acr Messina per gli allenamenti. Adesso si sono mossi anche due consiglieri di minoranza, Antonio Scarcella e Giuseppe Migliastro, che ieri hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco Danilo Lo Giudice.

