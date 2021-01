FC Messina, ufficiale l'arrivo di Ciccio Lodi: contratto sino a giugno 2022

ll Football Club Messina comunica di aver trovato l'accordo che legherà il calciatore Francesco Lodi al club giallorosso sino al termine della stagione 2021/2022.

Un acquisto che non ha bisogno di presentazioni, un rinforzo fuori categoria per il FC Messina, che si assicura le prestazioni del centrocampista campano Francesco Lodi, nato a Napoli il 23 marzo 1984.

Lodi, pre-annunciato in diretta dal Presidente Rocco Arena, vanta 198 presenze in Serie A, collezionate con le maglie di Udinese, Genoa, Catania, Parma, Empoli.



Tra le esperienze più significative in carriera, la militanza con il Frosinone in Serie B ed il ritorno a Catania in terza serie. Riconosciuto come grande specialista di calci di punizione, si trova al quarto posto, dietro Messi, Cristiano Ronaldo e Pjanic, per numero di reti realizzate su punizione nel decennio 2010-2019.

Il calciatore, che si unirà al resto della squadra nella giornata di martedì, è reduce dall'esperienza in Serie C con la Triestina dove ha complessivamente totalizzato 29 presenze e 2 reti (17 gettoni ed 1 gol nella stagione 2020/2021).

Le prime dichiarazioni di Lodi da calciatore del FC Messina:



"Mister Rigoli è stato fondamentale nella mia decisione, oltre ai feed importanti sul Direttore Rizzieri. Ho riflettuto ed ho capito ne valesse la pena, viste le possibilità, il progetto presentatomi e la voglia di rivalsa della città. Voglio mettermi a disposizione e raggiungere gli obbiettivi con i miei compagni. Messina merita altre categorie e sono qui per dare il mio contributo anche se vincere non è mai facile. Metterò a disposizione la mia esperienza ma è il gruppo ad essere fondamentale, nel girone di ritorno molto dipenderà dalla tenuta mentale. Non avrò dubbi ad adattarmi alle scelte tattiche del mister, non ho preferenze. In passato ne ho sentite di cotte di crude sulla mia età avanzata ma non mi infastidiscono, è il gioco delle parti, ma alla fine deciderà il campo anche questa volta".

Caballero ok. Cinque i positivi in isolamento domiciliare

Il Football Club Messina comunica inoltre che il calciatore Pablo Caballero, sottopostosi in mattinata a nuovi esami diagnostici, non ha evidenziato complicazioni cliniche, per tanto è stato riaggregato al gruppo con uno specifico programma per la ripresa della condizione. In data odierna inoltre, il gruppo squadra è stato sottoposto a nuovo giro di tamponi da parte di FederLab, senza evidenziare nuove positività.

Ad oggi risultano dunque 5 i positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare ed in attesa di tampone molecolare da parte dell'ASP.

© Riproduzione riservata