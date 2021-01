Serie D, Fc Messina: salta la gara contro l'Acireale. Calì obiettivo di mercato

Non si giocherà la sfida d'alta quota tra Acireale ed Fc Messina in programma domenica al "Tupparello". Decisiva la richiesta della società granata, alle prese con un focolaio Covid che aveva già portato alla mancata disputa della gara di domenica scorsa in casa della Gelbison. Per quanto riguarda i giallorossi, dopo le due positività nel gruppo squadra accertate a inizio settimana, oggi è previsto un nuovo giro di tamponi. Gli allenamenti agli ordini di Pino Rigoli comunque proseguiranno nel fine settimana, perché mercoledì 20 gennaio è previsto il recupero della gara interna con il Marina di Ragusa.

Frenata su Silenzi

Sul fronte mercato si registra una frenata per Silenzi, che la Cittanovese non verrebbe fare partire nonostante l'insistenza dei peloritani e la disponibilità del calciatore a raggiungere la Sicilia. Nuova alternativa è il 26enne Vincenzo Calì, siciliano di Agira in forza all'Arzignano. Resta calda la pista Civilleri con il Licata, oggi verrà ufficializzato l'arrivo dell'esterno mancino under Panebianco dal Catania. Nelle ultime ore c'è stato un sondaggio del Prato per Carbonaro, ma l'attaccante non si muove anche perché senza Caballero ai box, toccherà ancora a lui operare al centro dell'attacco in attesa della prima punta.

