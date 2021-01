Peppe Guido nuovo allenatore del Milazzo dopo l'addio di Caragliano

Il Milazzo dopo l'addio di Niko Caragliano ha affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Giuseppe Guido. Classe 1982, milazzese doc, da calciatore ha collezionato oltre 90 presenze e otto reti con la casacca rossoblù. Nell'annata 2016/17 ha ricoperto il ruolo di tecnico in seconda di Danilo Rufini sulla panchina del Milazzo, debuttando come allenatore, in virtù della squalifica di Rufini, il 12 febbraio 2017 in un Milazzo-Acireale vinto per 1-0 dai mamertini. Nell'attuale stagione è stato scelto quale responsabile della “Scuola Calcio Marco Salmeri”, incarico che ha svolto con grande passione, serietà e professionalità.

Nei prossimi giorni verrà resa nota la composizione dello staff tecnico che collaborerà con il nuovo allenatore.

