Fc Messina, basta Coria per battere il Biancavilla. Vetta a un punto

Biancavilla-Fc Messina 0-1

Marcatore: 8' pt Coria

Biancavilla: Genovese 7; Lo Iacono 6.5, Porcaro 6, Ferrante 6, Mazzeo 6.5; Viglianisi 5.5, Aprile 6.5 (18' st Guerriera 5.5); Santapaola 5.5 (18' st Guerci 5), Ancione 6 (32' st Maimone 5.5), Lucarelli 5.5 (32' st Graziano 5.5); Randis 6. . All. Pidatella 6.

Fc Messina: Marone 6.5; Aita 6.5, D. Marchetti 7, Da Silva 7, Ricossa 6.5 (18' st Casella 6); A. Marchetti 6.5, Agnelli 6.5, Garetto 6.5 (25' st Palma 6); Bevis 6.5, Coria 7 (25' st Gille 6); Carbonaro 6.5 (40' st Dambros s.v.). All. Rigoli 7.

Arbitro: Giacometti di Gubbio 5.5

Bastano appena 8 minuti e un guizzo del fantasista argentino Facundo Coria al Football Club Messina di Pino Rigoli per conquistare in casa del Biancavilla i primi tre punti del 2021. Giallorossi adesso al secondo posto in graduatoria, assieme all'Acireale, alle spalle dell'Acr Messina ma con una partita da recuperare contro il Marina di Ragusa.

