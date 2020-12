Fc Messina: quattro-cinque profili al vaglio per il dopo Barcos

Con il campionato fermo in casa Fc Messina mercato in fermento alla ricerca dell'attaccante che possa prendere il posto del "pirata" Barcos, partito destinazione Portogallo prima ancora di esordire. La dirigenza con in testa il dg Rizzieri sta vagliando diversi profili: quattro-cinque quelli al momento sul taccuino. Due portano a Padova, si tratta di Daniele Paponi (32 anni con esperienze sia in A che in B) e il brasiliano Andrade Jefferson (32 anni con una lunga esperienza in B e C), che stanno trovando poco spazio. Un altro nome, non citato dal dg, è quello di Francesco Marcheggiani, classe 1991, attualmente alla Vis Pesaro. Il nome nuovo è quello di Augusto Jose Diaz, 28 anni, 190 centimetri per 80 chili, ex Fasano, attualmente in Spagna con il Real Linense, che piace parecchio anche al Taranto. Ma ci sarebbe anche un "outsider" che milita in Serie D. L'obiettivo è fare arrivare il terminale offensivo prima della big-match contro l'Acireale, anche perché Caballero al momento è infortunato (condizioni in fase di valutazioni) e resterebbe il solo under Mukiele.

Intanto ha salutato il giovanissimo Manfredi Di Giorgio (2002) che era arrivato dal Mazara e potrebbe firmare col Rende. La società sembra orientata verso un under del Catania, Antonio Panebianco classe 2001 difensore mancino di grande prospettiva.

