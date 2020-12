L'Fc Messina non brilla ma batte la Cittanovese: finisce 3-1

Tre punti preziosi per l'Fc Messina contro la Cittanovese, bravo a passare due volte in vantaggio e a gestire una gara combattuta ma poco spettacolare, con gli ospiti che hanno chiuso la gara addirittura in nove per le espulsioni di Silenzi, Crucitti e Cosenza. Vantaggio giallorosso al 21' con Coria dal dischetto, dopo un rigore molto dubbio per presunto fallo di mano di Petrucci. Al 39' i calabresi trovano il pari con Silenzi, abile a trovare la zampata vincente dopo avere colpito la traversa. Il raddoppio peloritano arriva nella ripresa al 14': punizione di Agnelli, paratissima di La Cagnina, si fionda sulla sfera Bevis che insacca al volo. Il terzo gol arriva al quinto dei sei minuti di recupero con Palma che che insacca in contropiede dopo la galoppata di Mukiele.

Fc Messina-"Cittanovese 3-1

Marcatori: 20'pt Coria (r), 38'pt Silenzi, 14'st Bevis, 50'st Palma

Fc Messina: Marone, Da Silva (17'st Fissore), Marchetti D., Coria (35' Quintadamo), Marchetti A. (44'st Giuffrida), Agnelli, Mukiele (50'st Garetto), Ricossa, Bevis, Dambros (7' st Palma), Aita. All. Rigoli

Cittanovese: La Cagnina, Fiumara (30'st Barilaro), Petrucci (17'st Rizzo), Lo Nigro (17'st Dorato), Corso, Barnofsky, Miceli (46'st Ndreu), Cosenza, Silenzi, Crucitti, Fuschi (33'st Meola). All. Infrantino

Arbitro: Edoardo Papale di Torino

Ammoniti: Petrucci, Infantino, Crucitti, Corso, Cosenza, Marchetti A., Rigoli, Mukiele

Espulsi: 35'st Silenzi, Crucitti, 39'st Cosenza

© Riproduzione riservata