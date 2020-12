L'Acr Messina vince in rimonta col Dattilo con la doppietta di Foggia

Vittoria esterna dell’Acr Messina al “Provinciale” di Trapani. La formazione giallorosa batte il Dattilo grazie alla doppietta di un Foggia apparso in ombra nei primi quarantacinque minuti, ma freddo e chirurgico nella ripresa. L’undici di Novelli si è inoltre avvalso della qualità dei suoi giocatori, su tutti Arcidiacono il cui ingresso in campo ha cambiato la partita, e Addessi, quantità e qualità. Con questa vittoria la squadra peloritana resta nella zona nobile della classifica continuando ad alimentare, e per quanto visto legittimamente, i sogni di promozione.

Dattilo-Acr Messina 1-2

Marcatori: 24’pt Lupo, 11’st (r) e 18’st Foggia.

Dattilo: Giappone 6; Benivegna 6, Pagliarulo 6, Nigro 5,5, Galfano 5,5 (30’st Doda sv);Sekkoum 6, Cicala 5 (42’st Bellinghieri sv), Lupo 6 (30’st Calafiore sv), Iraci 5,5 (23’st Bonfiglio 5 ) , Manfré 5,5, Terranova 5,5 (39’st Testa al 39’ sv). All. Chianetta 6

Acr Messina: Lai 6; Cascione 6, Lomasto 6, Sabatino 6, Cascione 6; Aliperta 7, Cristiani 6 (34’st Vacca al 34’ sv) Crisci 6 (42’st Boskovic sv) ; Bollino 5,5 (1’st Arcidiacono 6,5), Foggia 7, Addessi 7 (38’st Cretrella sv). All. Novelli 6,5

Arbitro: Caci di Carrara 5

Note: recupero 2/5, angoli 6/4. Ammoniti Manfré, Galfano, Nigro, per il Dattilo, Giofré, Lomasto per l’Acr Messina.

