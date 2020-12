Il Sant'Agata non demerita ma scivola a Paternò

Sconfitta amara per la formazione di Pasquale Ferrara sconfitta con il risultato netto di 2-0, nel match del “Falcone-Borsellino”. Si ferma a tre la mini-serie di risultati utili consecutivi, mentre con salgono a 4 le sconfitte stagionali con quella rimediata ieri.Partita tiratissima e di alto profilo agonistico tra due squadre pronte a darsi battaglia al fine di conquistare l’intera posta in palio ma soprattutto ben messe in campo. Va meglio, di certo, alla squadra del tecnico rossazzurro Gaetano Catalano, anche se i messinesi possono recriminare su alcuni errori arbitrali che hanno cambiato le sorti della gara, come ha poi evidenziato al triplice fischio l’allenatore dei giallorossi Pasquale Ferrara.

PATERNÒ - CITTÀ DI SANT’AGATA 2-0

Paternò: Cavalli 6, Puglisi M. 6,5, Mazzotti 6,5, Bontempo 7, Puglisi S. 6,5 (45’ st Aureliano sv), Truglio 6 (33’ st Raia 6), Cozza 6,5, Maiorano 6,5, La Piana 7 (38’ st Scapellato 6), Khoris 7, Distefano 6,5. A disp. Cavallaro, Guarnera, Manfrè, Scapellato, Barbaro, Sprovieri, Aureliano, Santapaola. All. Gaetano Catalano 7.

Sant’Agata: Bruno 6,5: Dama 6, Brugaletta 6,5, Monteleone 6 (1’ st Mistretta 6,5), Gnicewiz 6 (41’ st Biondo 5.5); Meduri 6,5 (27’ st Alagna 6), Marcellino 5.5 (1’ st. Miruku 6), Favo 6, Aveni 6.5 (13’ st. Costa 6), Cicirello 5,5, Perkovic 5. A disp. D’Amico, Conti, Giuffrida, Ebui. All. Pasquale Ferrara 6

Arbitro: Ursini di Pescara 6.

Guardalinee: Mallimaci di Reggio Calabria e Luccesano di Taurianova.

Reti: 18’ pt La Piana, 39’ st Khoris (rig)

Note: Gara a porte chiuse. Espulso al 37’ st Perkovic. Ammoniti: Mazzotti (P), Ferrara (SA), Truglio (P), Favo (SA), Cavalli (P), Bontempo (P), Alagna (SA), Khoris (P), Biondo (SA).

Corner: 6-2. Recupero: pt 2’ e st 4’

