Akademia Sant'Anna, Maressa nuovo team manager

Nuova figura dirigenziale per l’Akademia Sant’Anna che rafforza così la sua struttura societaria. Marco Maressa, messinese, 38 anni, è il nuovo team manager, carica che ha ricoperto negli ultimi anni al Team Volley Messina.

«Arrivo con tantissimi stimoli, quanti ne può dare una società come Akademia Sant’Anna – sono le prime parole di Marco – l’ambiente che si respira è molto positivo e l’obiettivo è quello di crescere sempre di più, tutti insieme, con una figura di riferimento come quella di Nino Gagliardi e con una società che ti mette a disposizione tutti i mezzi per farlo. Sono felice perché le ragazze mi hanno accolto bene, si vede che il gruppo è affiatato ed io spero di dare il mio contributo affinché tutto vada per il verso giusto».

