L'Acr Messina vince ancora. La rete di Foggia piega il propositivo Castrovillari

Seconda vittoria consecutiva dell’Acr Messina, al quale basta l'istinto letale al settimo minuto di Foggia (quarto gol stagionale) per battere il Castrovillari. I giallorossi bissano la partita maschia disputata a Roccella, perdendo qualcosa sul piano del gioco e della spettacolarità ma guadagnando in aggressività, abnegazione e “lettura” dei momenti della gara. E anche stavolta l’inerzia degli episodi propende per la squadra di Novelli, che quando sembra ad un passo dal venire raggiunta trova il palo ad opporsi alla conclusione dal dischetto di Corado.

Acr Messina-Castrovillari 1-0

Marcatori: 7’ pt Foggia

Acr Messina: Lai, Cascione, Lomasto, Sabatino, Giofrè, Cristiani (42' st Vacca), Aliperta, Crisci (42' st Cretella), Bollino (48' st Mazzone), Foggia, Arcidiacono (23' st Addessi). All. Novelli

Castrovillari: Rizzitano, De Caro, Manes, Cinquegrana (42' st Sapone), Ielo (33' st Trentinella), Di Battista, Ciriachi (12' st Principi), Emmanouil, Greco (45' st MIleto), Corado, Solinas (19' st Rodi). All. Franceschini.

Arbitro: Agostoni di Milano 6,5

Note: Ammoniti: Ielo (C), Lomasto (M), Manes (C), Rizzitano (C). Corner: 1-9. Recupero: 1' e 6'

