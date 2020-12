Agnelli risponde a Cicirello, è pari tra S. Agata e Fc Messina

Città di S. Agata-Messina 1-1

MARCATORI: 79’ Cicirello (rig), 85’ Agnelli

CITT’ DI S.AGATA: Bruno 6, Franchina 6,5, Gnicewicz 6 (67’ Camara 5,5), Brugaletta 6,5, Dama 6,5, Favo 6, Costa 7, Marcellino 5,5 (67’ Biondo 5,5), Cicirello 7, Aveni 7(75’ Mistretta sv), Perkovic 7 (95’Monteleone sv) . All: Ferrara 6,5

FC MESSINA: Marone 7, Marchetti D. 6, Fissore 6, Casella 6, Ricossa 5,5, Palma 6 (79’ Coria 6,5), Garetto 5 (46’ Marchetti A. 6), Agnelli 7, Kana 5 (46’ Gille 6), Caballero 5,5 (43’ Mukiele 5,5), Bevis 6. All: Rigoli 6

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro 6 (Celestino – Maione)

NOTE – Ammoniti: Cicirello, Dama, Favo (S.Agata); Casella e Rigoli (FC Messina). Espulso: 94’ Franchina (S.Agata) per fallo su Bevis.

Calci D’Angolo: 7 S.Agata – 1 Fc Messina

Recupero: 2’, 6’

Sant’Agata Militello – Resta strozzato in gola al Città di S.Agata l’urlo per un successo che, ai punti, avrebbe meritato contro un Fc Messina che porta via un punto dal “Fresina” grazie ad una perla di Agnelli. Derby non straordinario sul piano dello spettacolo ma comunque gradevole per l’intensità che le due squadre hanno messo sotto la pioggia battente. Per un’ora, nella fase centrale del match, meglio il Città di S.Agata con più gamba e lucidità, mentre gli ospiti, senza gare ufficiali da quasi due mesi, hanno chiuso meglio così come avevano iniziato.

