Città di S. Agata, addio a Ficarrotta. Due in entrata

È già finita l’esperienza a Sant’Agata Militello di Luca Ficarrotta, il colpo grosso del mercato del Città di S.Agata che la scorsa estate aveva spiazzato un’agguerrita concorrenza per assicurarsi le prestazioni del fantasista ex Palermo, cui era affidato il compito di spostare gli equilibri del gioco biancazzurro. Così invece non è stato nelle sette giornate sin qui disputate, anche a causa di vari problemi fisici accusati dal giocatore, che ha regalato solo pochi sprazzi di prestazioni all’altezza della propria fama.

Già nei giorni scorsi avevamo anticipato che ci sarebbero stati ulteriori movimenti in uscita dal Sant’Agata, dopo quelli di Abayan, Strumbo e Maggioli, quindi ieri è giunta l’ufficializzazione della risoluzione del rapporto con Luca Ficarrotta. «Abbiamo rivisto alcune situazioni non solo riguardo al budget ma anche dal punto di vista tecnico-tattico sul campo – dichiara il team manager Gianluca Amata –. Ci siamo confrontati con il giocatore ed abbiamo condiviso la necessità per entrambi di cambiare i rispettivi programmi per il bene di tutti».

Oltre all’ultimo innesto in mediana di Fabio Meduri, arrivato lunedì, e in difesa di Davide Monteleone, aggregato dalla scorsa settimana e già in panchina a Castrovillari, il gruppo biancazzurro vedrà aggiungersi quanto prima altri due tasselli importati. Proprio oggi, espletate le visite mediche, dovrebbe essere ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Domenico Mistretta, lo scorso anno nelle file del Marina di Ragusa, che già si è allenato con la squadra. In pole position c’è anche un altro innesto, sempre nel reparto offensivo, che dovrebbe giungere anch’egli dal mercato degli svincolati di Serie D.

