Fc Messina, arriva la firma del difensore portoghese Da Silva

Il Football Club Messina ha comunicato di aver trovato l'accordo che legherà il calciatore João Afonso Paula Da Silva al club giallorosso sino al termine della stagione 2020/2021. In attesa di rientrare in campo per una gara ufficiale, il Fc Messina concretizza un’importante trattativa di mercato riguardante il settore difensivo.

Da un paio di settimane in gruppo, João da Silva è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso e potrà essere impiegato da mister Pino Rigoli già nel prossimo match, previsto per domenica al “Biagio Fresina” di S.Agata. Nato a Coimbra (POR) l’1 febbraio 1998, da Silva è un difensore dotato di un’ottima struttura fisica, abbinata ad un’eccellente tecnica di base. Muove i primi passi in patria con la maglia dell’Imortal, attirando le attenzioni della Juventus che lo porta in Italia nella stagione 2015/2016 per aggregarlo alla formazione U17. Prosegue le esperienze nel Belpaese con i settori giovanili di Entella, Udinese e Palermo, fino ad approdare nella stagione 2018/2019 alla corte del Trapani. Ben 24 le presenze con i siciliani tra campionato e Coppa Serie C. Nella scorsa stagione ha iniziato in Serie B nello stesso Trapani con 4 gettoni in cadetteria tra Coppa e Campionato, per trasferirsi successivamente a Bisceglie, dove, prima dello stop causa Covid 19, aveva raccolto 6 presenze.

