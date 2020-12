Acr Messina a Roccella con il 4-3-3. Sant'Agata con Monteleone sfida il Castrovillari

Tornano in campo due su tre messinesi di Serie D. Solo partitella in famiglia per l'Fc Messina, dopo il rinvio della sfida contro il Marina di Ragusa per via di quattro positività al Covid riscontrate nella squadra iblea.

L'Acr Messina invece è chiamata a vincere sul campo del Roccella: match che nasconde insidie. Non va guardata la classifica e nemmeno la qualità degli organici. Il tecnico Raffaele Novelli insiste: “Non cambieremo la nostra impostazione, dobbiamo concretizzare quello che creiamo senza ansia e stare attenti agli avversari che saranno molto aggressivi”. Nessuna cambio modulo nonostante le assenze di Manfrellotti e Foggia. Si partirà con il 4-3-3 e Arcidiacono prima punta. Ballottaggio Crisci-Cretella, avvantaggiato il primo con l'attacco over completo. Calabresi in campo con il 3-5-2. Nella lista dei convocati figurano i centrocampisti Capellini e Riitano, il difensore centrale Iacono, l'esterno di centrocampo Sidibe e l'esterno offensivo Guerrisi. Ancora out, anche se il suo rientro è imminente, la mezzala Francesco Suraci.

Sant'Agata infine di scena a Castrovillari. Tesseramento ok per Monteleone che potrebbe essere lanciato sin da subito nella mischia. Stringe i denti anche Ficarrotta che partirà titolare. “Affrontiamo una squadra con giocatori importanti e ben allenata – dichiara il tecnico Pasquale Ferrara – su un rettangolo di gioco grande ed in erba naturale, nel quale la prestazione passerà attraverso tante componenti e dobbiamo quindi valutare la nostra tenuta fisica. Per giocare bene bisogna avere la giusta condizione che si può trovare solo attraverso le partite, ma giocando a singhiozzo non si può avere la costanza di rendimento”. Dall'altra parte calabresi in campo con il consueto 3-5-2 di Franceschini.

© Riproduzione riservata